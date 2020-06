Il prossimo film di Ari Aster sarà una “commedia da incubo” da 4 ore di durata.

Il prossimo film disarà una “commedia da incubo” da 4 ore di durata.

In una recente intervista col board degli studenti dell’Università di Santa Barbara, Ari Aster ha fornito un piccolo aggiornamento sulla sua prossima fatica.

Il filmmaker, ovviamente, non è sceso nei dettagli del film limitandosi a dire che “tutto quello che so è che sarà una commedia da incubo lunga 4 ore e vietata ai minori”.

Considerato che Ari Aster è solito impiegare bizzarri giri di parole per nei suoi “dire-non-dire” relativi ai suoi impegni cinematografici, sarà curioso scoprire come si tradurrà, in termini pratici, la descrizione che ha dato del suo prossimo lungometraggio.

L’ultimo film di Ari Aster approdato nei cinema è Midsommar, ambientato in un piccolo villaggio della Svezia dove ogni novant’anni in piena estate si svolge un leggendario Festival. Ma per un gruppo di amici, quella che doveva essere una vacanza idilliaca, si trasforma ben presto in un incubo terrificante.

Nel Cast di Midsommar – Il Villaggio dei Dannati troviamo Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, Vilhem Blomgren, William Jackson Harper, Ellora Torchia e Archie Madekwe. Il film è uscito il 25 luglio 2019 nelle nostre sale.

Quanto vi incuriosisce la prospettiva di vedere una “commedia da incubo” concepita dal regista di Hereditary e Midsommar? Come sempre, potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!