La National Association of Theater Owners (NATO) ha affermato tramite un portavoce sulle pagine di Business Insider che entro metà luglio il 90% del mercato cinematografico avrà riaperto i battenti in tutto il mondo, in tempo quindi per il lancio didi Christopher Nolan al cinema.

Si tratta di una cifra molto ottimistica, che non riflette tanto il numero delle sale quanto la quota mercato che rappresentano. Negli Stati Uniti, però, si sa già che i cinema di San Francisco non riapriranno prima di agosto, e ci sono dubbi che anche a Los Angeles e New York possano aprire a luglio: insieme, queste tre aree rappresentano il 14/15% del mercato americano.

La NATO sta tracciando le prime riaperture in stati come il Texas e in paesi in giro per il mondo, e sulla base di questo ha stilato le sue previsioni. Ovviamente l’obiettivo è rassicurare la Warner Bros., che ancora non ha comunicato se manterrà la data di uscita di Tenet al 17 luglio o la rinvierà (presumibilmente ad agosto). Ma l’associazione degli esercenti vuole anche incoraggiare gli investitori di grandi catene cinematografiche (in forte difficoltà finanziaria) come AMC, Regal e Cinemark invitandoli a sostenere i loro piani per la riapertura. Cinemark, per esempio, aprirà le sale progressivamente a partire dal 19 giugno, e altre catene piccole e grandi intendono riaprire proiettando film di catalogo come Harry Potter e Indiana Jones. Senza contenuti inediti e di alto profilo, però, per i cinema sarà impossibile rialzarsi: ecco quindi perché è così importante che Tenet (17 luglio) e Mulan (24 luglio) mantengano le loro date di uscita.

In Italia, vi ricordiamo, i cinema potranno riaprire dal 15 giugno seguendo rigide misure di distanziamento e sicurezza; il primo film attualmente confermato è Onward – oltre la magia, che però non uscirà prima del 22 luglio.

