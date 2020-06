è tornato a parlare con The Ringer di, il film di fantascienza da lui diretto nel 1990, basato su un racconto die interpretato da; il regista, che il mese prossimo compirà 82 anni, ha ricordato nello specifico lainterpretata da Lycia Naff raccontando un curioso aneddoto.

I seni furono realizzati dal mago del trucco e degli effetti speciali Rob Bottin e fu proprio lui a proporre di limitarsi all’aggiunta di un terzo seno visto che il regista ne voleva… quattro:

Avevo scoperto che alcune donne hanno non due ma quattro capezzoli. Come i cani. È così, queste persone esistono, ricordo di aver visto delle foto quando frequentavo l’università. Così proposi quattro seni e quattro capezzoli, con due grossi seni e due più piccoli al di sotto. Rob Bottin, se non sbaglio, mi disse che era una cosa fin troppo realistica per il film, e che tre seni sarebbero stati, diciamo, più nello stile del film.