Le produzioni cinematografiche e televisive possono ripartire anche in California, il principale hub produttivo degli Stati Uniti.

Il tanto atteso annuncio è arrivato venerdì dopo settimane di ritardi dovute a una concertazione più lunga del previsto con i sindacati e i produttori di contenuti, che qualche giorno fa hanno consegnato un documento al governatore Newsom e a quelli di tutti e 50 gli stati americani. Ecco quindi arrivare questo primo via libera:

La produzione cinematografica, televisiva e musicale può riprendere in California, non prima del 12 giugno, e previa l’approvazionne degli ufficiali di pubblica sanità della contea dove si svolgeranno le attività, sulla base dei dati epidemiologici locali inclusi casi per 100,000 persone, indice della positività ai test e capacità di gestire la pressione sanitaria in caso di picchi, di seguire il contact tracing e di testare.

Per ridurre il rischio di trasmissione del COVID-19 le produzioni, i cast, le troupe e gli altri impiegati dell’industria devono seguire protocolli sanitari approvati dai sindacati e dall’amministrazione, che potrebbero essere accompagnate da ulteriori indicazioni degli ufficiali di pubblica salute. Lo staff di ufficio e amministrazione deve aderire alle linee guida sugli uffici pubblicati dal California Department of Public Health e dal California Department of Industrial Relations.