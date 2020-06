In rete è approdato un nuovo poster di, l’attesissimo sequel, thriller/horror di Sang-ho Yeon datato 2016.

Lo potete vedere qua sotto:

Qualche giorno fa, vi abbiamo proposto le prime dichiarazioni di Yeon Sang-Ho relative al suo nuovo progetto, riferite principalmente alla maggior ambizione produttiva della pellicola e, parzialmente, anche alla storyline.

Il filmmaker ha spiegato che:

La portata di Peninsula non è minimamente paragonabile a quella di Train to Busan che, al confronto, pare un film indipendente. Train to Busan era un film girato per lo più in ambienti ristretti, mentre Peninsula ha uno spazio di movimento decisamente più ampio. E ambientato quattro anni dopo il primo film, si situa nello stesso universo, ma propone una storia differente e nuovi personaggi. Le autorità governative sono state decimate dall’epidemia zombi in Corea e non resta nulla a eccezione del tratto geografico tipico della nazione. Motivo per cui abbiamo intitolato il film Peninsula appunto.