Durante questi giorni di accese proteste e dibattiti The Help (film del 2012 tratto dall’omonimo libro) è di colpo schizzato in cima alla classifica diventando uno dei film più visti della piattaforma

Pur felice di questo interesse per il film (candidato a 4 premi Oscar) e apertura verso la tematica, Bryce Dallas-Howard (che nel film interpreta l’antagonista principale Hilly Holbrook) ha condiviso, tramite un post sul suo profilo facebook, una lista di pellicole che affrontano la segregazione e discriminazione razziale in maniera più diretta, completa e adatta al periodo che stiamo vivendo.

I’ve heard that #TheHelp is the most viewed film on Netflix right now! I’m so grateful for the exquisite friendships…

So che The Help è il film più visto su Netflix al momento! Sono davvero grata per le straordinarie amicizie che questo film ha portato nella mia vita – i legami creatisi sono qualcosa che porterò con me per tutta la vita. Detto questo, The Help è una storia di finzione, raccontata dalla prospettiva di un personaggio bianco e la cui creazione è ad opera – per la maggior parte – di bianchi. Possiamo fare di meglio.

Le storie sono un passaggio fondamentale nella creazione di un forte sentimento di empatia e le più straordinarie addirittura fungono da catalizzatore per l’azione. Se siete in cerca di film che vi aiutino a saperne di più riguardo il Movimento per i Diritti Civili, la segregazione razziale, Jim Crow e tutto ciò che ha un impatto sul mondo in cui viviamo oggi, ecco alcune pellicole e serie tv che fanno delle vite persone di colore il centro della loro storia o che da persone di colore sono create e/o interpretate:

XIII emendamento – Eyes on the Prize (serie tv del 1987) – I am Not Your Negro⁣ – Il diritto di opporsi – Malcolm X – Say Her Name: The Life And Death Of Sandra Bland⁣ –

Selma⁣: La strada per la libertà – Watchmen⁣ – When They See Us