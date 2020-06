Nel corso del podcast The Fourth Wall ha parlato di, il seguito di Assassinio sull’Orient Express da lui diretto e interpretato.

Il regista e attore ha innanzitutto parlato della scrittrice da cui è nata l’opera:

Agatha Christie credeva davvero in ciò che scriveva. Credo che [Poirot sul Nilo] sia nato dalla sua esperienza personale con ostiche relazioni amorose. Nell’introduzione della versione tascabile spiega che il romanzo contiene un po’ di vita ed è così. Credo sia universalmente riconosciuto da chiunque si sia trovato pericolosamente innamorato o, come dice Poirot nel libro, che in qualunque tipo di rapporto ci sia sempre qualcuno che ama troppo e che può ferire terribilmente.

Ha poi proseguito spiegando:

L’amore, come dice, non è sicuro e di certo non lo è in questa versione. Michael Green [lo sceneggiatore] ha davvero approfondito il legame con il personaggio [di Poirot]. Sulla base del punto di vista personale di Agatha Christie, il suo approfondimento dell’esperienza che vive Poirot rispetto alla storia, il potere e la sensualità della lussuria e dell’amore sono molto forti. Si tratta di un tipo di film molto cupo, sensuale e inquietante. Di certo è un film che porta avanti il tema del viaggio, visto che ci conduce in posti diversi grandi ed emozionanti, ma la storia metterà a disagio in modi che la gente capirà, perché tratta di amore, possesso, lussuria, gelosia e emozioni primordiali che si intromettono tra le persone.