Wick è stato inevitabilmente interpellato circa il discusso sequel della pellicola e a tal proposito ha spiegato:

Ridley amerebbe farlo. Ma si tratta di avere una storia scritta nero su bianco. Tutte le persone coinvolte nella lavorazione dell’originale lo amano talmente tanto che non considerano neanche lontanamente la prospettiva di sfruttarlo in maniera becera e fare qualcosa che sia solo un’ombra sbiadita. C’è un chiaro problema di natura creativa, del lavorare a una sceneggiatura e del riuscire a trovare un’idea. Ridley ci sta lavorando, ma la sfida principale è l’arrivare a un punto che possa effettivamente essere una base di partenza valida […] Poi c’è la questione del prendere la parte migliore di quello che le persone amano dell’originale rendendolo, allo stesso tempo, fresco con una nuova incarnazione. È complicato. Poi, chiaramente, c’è la problematica del personaggio principale. Che è morto. Ma se devi fare Il Padrino ti ritrovi a dire “Ok, il pubblico ama le star in queste parti” e quindi riporti in campo la vecchia squadra.