Con l’avvicinarsi del 15 giugno, l’apprensione degli esercenti stava salendo: le misure annunciate dal governo a maggio per le riaperture dei cinema erano state infatti giudicate irricevibili, e solo qualche giorno fa l’ANEC aveva scritto una lettera aperta invitando a un aggiornamento di tali misure per renderle equivalenti a quelle richieste per altri esercizi simili.

Con la publicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo DPCM, nella notte del 12 giugno, le richieste sono state accolte, e in particolare:

Si potrà andare al cinema con i propri famigliari e congiunti rimanendo seduti accanto, mantenendo il distanziamento sociale da altri gruppi di persone

Non vi sarà l’obbligo di indossare la mascherina quando si è seduti in sala

I punti ristoro all’interno delle strutture cinematografiche saranno aperti

Questo non significa, ovviamente, che tutte le sale cinematografiche riapriranno il 15 giugno, anche e soprattutto perché manca un’offerta di pellicole nuove e per alcunie esercenti limitare la capacità delle sale al 25% o a 200 persone può rappresentare un problema. Oltretutto, alcune disposizioni potrebbero subire modifiche attraverso ordinanze regionali: alcune, come quelle della regione puglia, si sono già espresse, mentre per esempio tutto tace ancora per la Regione Lombardia.

Sono comunque basi solide da cui provare a ripartire progressivamente.

Ecco il comunicato dell’ANICA: