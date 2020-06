Secondo quanto riportato da /Film il regista finlandese(Taboo, Hanna) è stato scelto dalla Cornerstone Films per dirigere il remake di, il film del 1980 diretto da Peter Medak che aveva per protagonista George C. Scott.

Secondo ScreenDaily Tab Murphy (Gorillas In The Mist: The Story Of Dian Fossey) ha scritto la sceneggiatura di questo nuovo progetto.

Uwe Scott e Stefan Arndt della X-Filme produrranno il nuovo lungometraggio insieme a Joel B. Michaels.

“Sono felicissimo di avere questa opportunità di reinventare una versione aggiornata dell’iconico film The Changeling, che ho prodotto molti anni fa”, ha dichiarato Michaels, “Sono entusiasta di poter lavorare con Anders Engström che porterà al cinema una sua versione più contemporanea”.

Tra i progetti di Engström troviamo numerosi episodi di serie televisive come Taboo, Hanna, Jordskott e The Tunnel.

Qua sotto trovate la sinossi del film del 1980:

Un celebre musicista e compositore, John Russell – che ha da poco perso moglie e figlia in un incidente stradale – si trasferisce a Seattle e affitta una villa solitaria dove spera di placare il suo dolore. Ben presto però John comincia ad avvertire in casa strani rumori. La curiosità lo induce a scoprire che la villa, ad inizio secolo, era abitata da una famiglia con due bambini, Cora e Joseph, entrambi morti di morti violente.

