L’opera è ambientata in un futuro non troppo lontano in cui il “rinnovo” è diventato uno dei prodotti più scottanti e più costosi del mondo – si tratta di una procedura che riavvolge l’orologio biologico di un individuo fino ad arrivare al suo apice. Joel (Brosnan), un ingegnere in campo pubblicitario, sta per ritirarsi all’età di 70 anni dopo una lunga carriera. Non volendo perderlo, la sua compagnia paga per lui e per sua moglie Alice un “rinnovo”, un lusso che permette di offrire una seconda possibilità. Alice dopo l’operazione torna una ventenne, ma per Joel la procedura va nel modo sbagliato. Invece di renderlo più giovane l’operazione accelera il suo invecchiamento, i suoi ultimi anni di vita si trasformeranno in poche settimane. Intrappolato in un corpo in decomposizione mentre osserva il suo matrimonio durato 45 anni che si disintegra, Joel si ritrova così disperato da forzare un’altra procedura ancora più rischiosa. L’uomo scopre così le oscure origini di questa tecnologia e deve in qualche modo rimanere in vita abbastanza a lungo da rivelare al mondo ciò che sta accadendo prima che sia troppo tardi.

Jib Polhemus, Paul Schiff e Martin Brennan si occuperanno di produrre il progetto. Laura Bickford e Hannah Leade figureranno come produttrici esecutive.

Tra i lavori di Brett Marty troviamo i due cortometraggi Albatross e The Fiddler.

