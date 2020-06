La Universal Pictures ha stabilito una nuova data di uscita per, il film di Miguel Sapochnik (Game of Thrones) prodotto dalla Amblin che ha per protagonisti Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Skeet Ulrich e Samira Wiley.

Il film, inizialmente previsto nelle sale americane per il 2 ottobre 2020, approderà ora nei cinema americani il 16 aprile 2021.

La pellicola è incentrata su Finch (Hanks), uno scienziato che è anche l’ultimo uomo rimasto sulla Terra e che, sapendo di star per morire, decide di costruire un robot (utilizzando le sue doti di inventore) per farlo stare vicino al suo cane. I tre intraprenderanno un epico viaggio attraverso il Paese, e Finch insegnerà al robot a diventare abbastanza “umano” da prendersi cura del cane, e al cane ad accettarlo come nuovo padrone. Jones interpreterà il robot attraverso il motion capture.

Craig Luck e Ivor Powell hanno fornito la sceneggiatura del lungometraggio.

Annuncito nel 2017, il film è prodotto dalla Amblin e dalla ImageMovers di Robert Zemeckis (che figura come produttore esecutivo).

Di recente abbiamo visto Tom Hanks in The Post, Il Ponte delle Spie, Un Amico Straordinario, The Circle e Sully. Prossimamente apparirà invece in News of the World, Greyhound, In the Garden of Beasts e nel film su Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann.

