Come sapete da oggi, in Italia, le sale possono ufficialmente riaprire rispettando le misure igieniche e di distanziamento sociale definite nell’ultimo DPCM (che ha ascoltato gli esercenti e ha dato indicazioni meno restrittive di quelle proposte a maggio ). I cinema che oggi sono aperti, però, sono pochissimi e questo per vari motivi, il principale dei quali è l’assenza di prime visioni che possano attirare il pubblico: è infatti necessario che vi siano spettatori perché valga la pena riaccendere i proiettori.

Lo spiegano in sintesi i nostri amici di Arcadia Cinema di Melzo (con cui abbiamo da anni una media partnership) a un cliente affezionato che, nei commenti a un video pubblicato ieri su Facebook, chiedeva aggiornamenti:

Appena avremo informazioni in merito le uscite dei Film informeremo prontamente sulla data di riapertura 💪

Qualche giorno fa anche gli amici del cinema Victoria di Modena avevano spiegato che non riapriranno il 15:

Ciao amici,

oggi, ma non solo oggi, ci state tutti chiedendo se il 15 Giugno apriremo le nostre porte per accogliervi nuovamente nel nostro amato cinema. La risposta è no.

Per il momento non riusciamo ancora ad aprire, ma non c’è da preoccuparsi, appena avremo una data precisa per darvi la possibilità di vivere nuovamente un’esperienza incredibile come abbiamo sempre cercato di fare, vi riempiremo di post e storie e spammeremo il nostro ritorno ovunque. ‘Ma non è questo il giorno’. Pazientate ancora un pó. CE LA FAREMO

Il cinema è una macchina molto complessa e oliata che per ripartire ha bisogno di mettere in moto un’intera filiera (della quale fanno parte anche siti come il nostro, che durante il lockdown non si sono mai spenti): ci vorranno settimane prima che ciò avvenga, settimane durante le quali le distribuzioni proporranno film usciti in VOD negli ultimi mesi. Prima della fine di luglio, insomma, non ci saranno prime visioni: attualmente il primo blockbuster previsto è Onward – Oltre la magia il 22 luglio.

Nel frattempo, però, ci sono cinema che riaprono già da oggi o che riapriranno nei prossimi giorni. Eccone alcuni:

UCI CINEMAS

La principale catena cinematografica italiana aprirà inizialmente solo quattro multisala: UCI Cinemas Bicocca (Milano), UCI Cinemas Orio (Bergamo), UCI Cinemas Porta di Roma (Roma), UCI Luxe Campi Bisenzio (Firenze). L’idea è che nel corso delle prossime settimane, entro metà luglio, riaprano progressivamente tutti gli altri cinema. Nel frattempo, vengono riproposti film di successo usciti tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 oltre a I miserabili (che era uscito solo on demand): Doctor Strange, Parasite, Cena con delitto, Bad Boys for Life, Birds of Prey, 1917, Odio l’estate, Fantasy Island, Sonic – Il Film, Cattive acque, The Grudge (2020), I miserabili (2020), Maleficent, Thor: Ragnarok, Joker, Pinocchio (2019), Jumanji: the Next Level, La dea fortuna, Tolo Tolo, Playmobil the movie, Richard Jewell e Tappo – Cucciolo in un mare di guai.

ANTEO (MILANO)

La catena indipendente milanese Anteo Spaziocinema ha annunciato, sabato, l’apertura a partire da oggi della tradizionale rassegna di cinema all’aperto AriAnteo a Milano e Monza. A partire dal 19 giugno, invece, apriranno anche i cinema al chiuso della catena, inclusi CityLife e Palazzo del Cinema:

Caro pubblico, RIAPRIAMO! Vogliamo ripartire con ancora più energia e vigore, e vogliamo estendere un concetto a noi molto caro: il concetto di comunità che considera i nostri cinema una piazza comune del vivere culturale civico, un ideale punto di incontro dove le istanze e i sogni del singolo possano divenire patrimonio comune, rimessi in circolo come valore sociale. Da lunedì 15 giugno potremo ritrovarci finalmente all’interno delle nostre sale all’aperto, da venerdì 19 giugno anche nei nostri cinema al chiuso. Non vediamo l’ora, ci siete mancati tantissimo!

CINEMA BELTRADE (MILANO)

Uno dei monosala indipendenti più apprezzati della città di Milano, il cinema Beltrade di via Oxilia da oggi ripropone quattro proiezioni quotidiane: si inizia con La scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese, Che fare quando il mondo è in fiamme di Roberto Minervini, PJ Harvey – A Dog Called Money di Seamus Murphy e infine, per celebrare i 100 anni dalla nascita di Alberto Sordi, I Vitelloni.

CINEMA MADISON (ROMA)

Il cinema Madison di via Chiabrera di Roma riaprirà il 18 giugno. È l’unica altra multisala, insieme a UCI, che aprirà nella capitale, e proporrà film come Me contro te, Memorie di un assassino, Trolls World Tour, Emma, 7 ore per farti innamorare, I miserabili, Doppio sospetto, L’uomo invisibile, Lontano lontano, Parasite, Favolacce e Tornare.

CINEMA MASSIMO (TORINO)

Il cinema Massimo di Torino sarà l’unico della città a riaprire questa settimana, per la precisione il 18 giugno, con una sala dedicata ai grandi film della stagione 2019/2020 o del passato: si inizia giovedì con tre spettacoli di Cattive acque di Todd Haynes, in originale con i sottotitoli.

IMG CINEMAS (MESTRE)

IMG Cinemas Candiani di Mestre, una delle multisala più note d’Italia, riaprirà proprio oggi e lo farà con una promozione volta a riportare il pubblico al cinema: biglietti a 5,50 dal 15 giugno al 15 luglio. I film proposti: I Miserabili, L’uomo invisibile, Favolacce, Bad Boys for Life, Doctor Strange, Cena con Delitto, Memorie di un assassino, Sonic – il Film, The Grudge (2020).

ROUGE ET NOIR (PALERMO)

In Sicilia aprirà solo un cinema: il Rouge et Noir di Palermo. Due le sale a disposizione: una da 420 posti (che ospiterà solo 120 spettatori) e una da 120 (che ne ospiterà solo 27). Il primo film che verrà proiettato sarà un classico: Il bandito alle 11 di Jean Luc Godar. Da martedì, film come Georgetown, Un pugno di amici, I miserabili (2020), Picciridda e Favolacce.

E IL CIRCUITO THE SPACE?

Il secondo circuito per grandezza, The Space Cinema, non riaprirà oggi. Secondo varie indiscrezioni l’idea sarebbe quella di riaprire a partire dal 1 luglio, ma sui social della catena si parla di “piani non ancora definiti”, quindi notizie ufficiali non ce n’è.

***

#CinemaReloaded è un messaggio di ottimismo aperto a tutti per testimoniare, condividere e sostenere le iniziative di rilancio del cinema in sala. Scopri di più e aderisci sul sito Cinemareloaded.it