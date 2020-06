sarà protagonista di un nuovo horror diretto da una delle registe di, Dana Reid, e intitolato

La pellicola sarà presentata prossimamente al mercato virtuale di Cannes in cerca di potenziali acquirenti.

Moss interpreterà Sarah, una ginecologa con una visione molto chiara del ciclo della vita: nasci, vivi e muori. Tutto qua. Ma quando verrà costretta a dare un senso al comportamento sempre più strano di sua figlia Mia, Sarah dovrà mettere in discussione le proprie convinzioni e affrontare un fantasma del passato.

L’autrice Hannah Kent ha scritto la sceneggiatura sulla base di un’idea originale sviluppata con la Carver Film. Moss figurerà come produttrice assieme a Lindsey McManus.

Dopo averla vista in L’uomo invisibile, rivedremo l’attrice in The French Dispatch di Wes Anderson, ma anche in Next Goal Wins di Taika Waititi e in Shirley per la Neon Films.

Reid è nota per aver diretto alcuni episodi di The Handmaid’s Tale, The Outisder la HBO e Upload per Amazon, oltre a Sunshine. Di recente ha diretto due episodi di Space Force per Netflix.

