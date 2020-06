È ufficiale: Regal Entertainment ha confermato che la catena Cineworld riaprirà i propri cinema in alcuni mercati durante l’ultima settimana di giugno, con l’intenzione di riaprire tutti i cinema nel corso del mese di luglio.

Come annuncia la compagnia, le riaperture inizieranno il 26 giugno in Repubblica Ceca, il 3 luglio in Slovacchia, Polonia e Bulgaria (e verosimilmente anche Ungheria e Romania), il 9 luglio in Israele e il 10 luglio nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Le date verranno confermate definitivamente in base a eventuali nuove restrizioni governative.

“Ora che sono stati confermate le uscite di diversi blockbuster come Tenet e Mulan nelle prossime settimane, Cineworld è felice di annunciare i propri piani per le riaperture dei cinema in vari territori durante il mese di giugno: l’idea è che tutti i cinema siano nuovamente operativi durante il mese di giugno”, si legge nel comunicato. “Le nostre priorità rimangono la salute e il benessere dei nostri clienti e dei nostri colleghi, quindi abbiamo apportato numerosi cambiamenti e abbiamo investito in nuove tecnologie per assicurare un’esperienza cinematografica sicura ma godibile per tutti i nostri visitatori”.

Le misure in questione sono le prenotazioni digitali, distanziamento sociale e una programmazione riadattata per evitare code nelle lobby.

