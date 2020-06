continua a condividere sui suoi canali social immagini esclusive degli artwork che ha realizzato nella sua lunghissima carriera, e il più recente è nientemeno che un poster scartato di, il kolossal diuscito nel 1984.

L’artista ha pubblicato la splendida illustrazione che realizzò per il film e che venne messa da parte dalla produzione, a favore del lavoro di un altro iconico illustratore: Tom Jung (autore dei poster di classici come Star Wars – Una nuova speranza, Il Signore degli Anelli di Ralph Bakshi e C’era una volta in america).

Potete vedere l’immagine qui sotto, seguita dal poster di Tom Jung:

Vi ricordiamo che qualche giorno fa abbiamo “ripescato” un vecchio articolo del New York Times, scritto nel 1983, che raccontava una visita al set del film di David Lynch. Tra carcasse di cane trovate nel deserto e i ricoveri in ospedale della troupe, l’articolo è una fonte ricchissima per immergersi nella realizzazione (unica) di questo film unico:

Nei Churubusco Studios dove Dune ha occupato tutti gli 8 teatri di posa per più di sei mesi c’è sempre una crisi. Un paio di volte a settimana cade la linea telefonica. Oggi l’elettricità è mancata per tre ore. “non possiamo usare la macchina da cucire, non possiamo fare i costumi, non possiamo usare la Xerox o le macchine da scrivere” ha detto la signora De Laurentiis “immagina di fare un film come Dune senza elettricità e con un telefono; realizzare il film più avanzato di sempre in un paese senza tecnologia”. Leggi tutto l’articolo

Dune tornerà presto al cinema con un nuovo adattamento della Warner Bros., che sta già sviluppando il sequel, diretto da Denis Villeneuve.

Le riprese si sono svolte in Ungheria e in Giordania. Il cast include Timothée Chalamet (che sarà il protagonista Paul Atreides), Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling e Oscar Isaac. Alla produzione la Legendary Pictures, che nel 2016 ha acquisito i diritti di sfruttamento delle opere di Herbert.

Ambientato in un lontano futuro, Dune venne pubblicato nel 1965 e vinse il premio Nebula e il premio Hugo ed è il primo di sei romanzi che formano la parte centrale del Ciclo di Dune (esteso poi dal figlio Brian Herbert assieme a Kevin J. Anderson). La storia segue le vicende della dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, dove viene prodotta una sostanza fondamentale per la struttura della società galattica in cui è ambientata la storia.