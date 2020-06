Star Wars – L’ascesa di Skywalker ) è pronta ad imbarcarsi in una nuova avventura: l’attrice darà la voce a Magda, protagonista – assieme allo spettatore – del corto in realtà virtuale dei

Il corto sarà presentato al Festival Internazionale dell’animazione di Annecy ed è l’ennesimo passo avanti per il giovane studio verso la realtà virtuale e l’immersione totale dello spettatore nel prodotto cinematografico. In Baba Yaga, lo spettatore è infatti il protagonista di questa misteriosa e oscura favola e le sue azioni avranno un impatto decisivo sulla conclusione della storia.

Seguendo Magda (Daisy Ridley), la sorellina fittizia di 10 anni dello spettatore, ci si potrà addentrare nei meandri di una foresta magica alla ricerca di una pianta che possa curare la madre malata, senza sapere che dovrà fronteggiare la strega che lì dimora: Baba Yaga.

Daisy si è da subito dimostrata interessata al progetto:

I Baobab Studios sono dei pionieri della realtà virtuale e dell’animazione interattiva, quindi è stato emozionante lavorare con Erik (Darnell, il regista) e la sua squadra per aiutarli a dare vita alla loro bellissima storia. Adoro interpretare Magda, è coraggiosa, vulnerabile e protettiva verso la sua famiglia al tempo stesso. L’idea che lo spettatore possa interagire in modo spontaneo con il mio personaggio e il suo mondo magico contribuendo allo svolgersi degli eventi e al trascorrere della storia è incredibile!

Erik Darnell, regista del progetto, non ha mancato di notare l’entusiasmo dell’attrice, che ha provato e riprovato le battute e i dialoghi registrandoli più volte finché non ne è stata soddisfatta:

La dedizione che ha messo nel suo lavoro è stata notevole, non è qualcosa che si vede spesso nei giovani attori. Come regista, spero sempre di avere un vero e proprio collaboratore al mio fianco – invece di qualcuno da cui provo a tirare fuori una buona interpretazione – con lei questo è stato un processo del tutto naturale.

I Baobab Studios non sono dei novellini nel campo: questo è il loro quinto anno in cui propongono contenuti in realtà virtuale (spesso poi convertiti anche nel classico formato 2D) e il loro ultimo lavoro in questo campo (“Crow: The Legend“) è stato nominato a sei Emmy, di cui quattro vinti, e che vantava un cast d’eccezione tra cui John Legend, Diego Luna, Constance Wu e Oprah Winfrey.

Vi incuriosisce il progetto? Cosa ne pensate di questi film d’animazione in realtà virtuale? Li provereste?

