Sarà lo stesso Ben Mezrich a realizzare la sceneggiatura ispirata al suo romanzo.

Stando a quanto riportato dal sito citato la storia parlerà di:

Un enigmatico professionista del gioco d’azzardo che punta a un risultato facile. Un ex detenuto che ha una dritta per entrare in possesso di un inestimabile carico di arte rubata. Un professore che scopre un segreto che potrebbe cambiare il mondo. Tutti loro si ritrovano invischiati in un mistero vecchio come il paese stesso, un mistero per cui qualcuno potrebbe anche uccidere.