La prossima settimana,sarà sugli schermi di tutte le TV, di tutti gli smartphone e di tutti i tablet del mondo con il film Netflix in cui torna a collaborare insieme a Will Ferrell, che aveva già avuto un divertentissimo cammeo nella sua commedia datata 2005 2 Single a nozze.

Nella commedia campione d’incassi (288 milioni di dollari di box office worldwide a fronte di un budget di appena 40), Owen Wilson e Vince Vaughn interpretavano due amici, entrambi avvocati divorzisti, con il peculiare hobby di imbucarsi ai matrimoni spacciandosi come lontani parenti per “scroccare” cibo, fare un po’ di sana baldoria e, soprattutto, cercare di portarsi a letto qualche avvenente invitata.

Ed è dagli impegni promozionali di Eurovision che David Dobskin ha potuto parlare proprio della possibilità di un sequel di 2 Single a nozze:

Tutti continuano sempre a chiedermi del sequel di 2 Single a nozze. Non c’era uno script che poteva funzionare. Per molti, molti anni mi è stata offerta la possibilità, sostanzialmente a cadenza annuale, di girare il seguito, ma ci sono delle questioni di non poco conto anche a livello di accordi. Ma soprattutto, nessuno di noi rivorrebbe fare lo stesso film, visto che finivamo sempre per tirare fuori delle copie di quello. Magari, finanziariamente, non girarlo è stata una scelta sbagliata, ma neanche Vince e Owen volevano farlo.

Il regista spiega, però, che un’idea con la quale flirta da un po’ nella sua testa c’è ed è la seguente:

10 anni dopo, quando mi è stato chiesto ancora una volta di girare il seguito e io ho riattaccato per l’ennesima volta il telefono dicendo no, ci ho pensato un attimo e mi sono detto che sarei stato curioso di sapere come poteva essere la vita di quei tizi che, magari, si ritrovano di nuovo single alla soglia dei cinquanta e hanno la necessità di rimettersi in gioco. Sarebbe una sfida alquanto strana e difficile. E se c’è una vera storia in tutto questo, beh, per me può diventare un film. Vedremo. Abbiamo iniziato a girarci intorno già da un po’, ma non c’è nulla di chiaro. Sia Vince che Owen devono leggerla, ma se non altro intravedo un buon inizio. Ma nessuno ha fretta di mettersi al lavoro sul film.