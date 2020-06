ha fatto dietrofront, e con un nuovo comunicato ha annunciato che alla della riapertura dei suoi cinema i clienti dovranno indossare le mascherine.

Nel comunicare i piani per la riapertura, prevista nel corso del mese di luglio, la più grande catena cinematografica americana e mondiale aveva spiegato di non voler entrare in una “polemica politica” costringendo i clienti che non ritenevano necessario indossare la mascherina a farlo. Il CEO Adam Aron, tuttavia, aveva aggiunto che avrebbe consigliato i clienti a farlo, e che per primo l’avrebbe indossata se fosse andato al cinema. La cosa ha scatenato non poche polemiche, e numerose personalità anche del mondo del cinema sono intervenute sui social. Un esempio su tutti, l’attore Elijah Wood:

E mascherine, dovete imporre le mascherine. Non ha nulla a che vedere con la politica, ma con la salute pubblica.

And masks, you should require masks. Has nothing to do with politics, but rather, public health. https://t.co/Pd9pQYbOcA — Elijah Wood (@elijahwood) June 19, 2020

Ecco quindi che venerdì la compagnia ha affermato pubblicamente di essersi resa conto di non aver fatto abbastanza con la sua politica sulle mascherine, a giudicare dalla reazione dei clienti. Con le nuove misure, sarà loro permesso di togliere le mascherine solo quando berranno o mangeranno.

Si tratta di un’importante precisazione basata su una reazione del pubblico che ha preoccupato molto gli esercenti americani: l’obiettivo, infatti, è quello di convincere i clienti che l’esperienza cinematografica può essere goduta in tutta sicurezza anche se la pandemia non è ancora sparita. Diversi stati americani vedono ancora focolai in crescita, e la speranza è che entro metà luglio la situazione sia maggiormente sotto controllo.

Dopo le dichiarazioni di AMC, anche Regal Cinemas (un’altra grande catena americana) ha annunciato che imporrà di indossare le mascherine al pubblico, cosa che era già prevista per gli impiegati.

Stesso dicasi per Alamo Drafthouse, nota catena texana (che però è presente anche a Los Angeles) in cui si può cenare mentre si vede un film, ha annunciato che i clienti dovranno indossare mascherine proprio come gli impiegati, e che chi non avrà la sua mascherina ne riceverà una:

More to come. Let's talk next week. pic.twitter.com/Kkfz1ZhV3f — Alamo Drafthouse (@alamodrafthouse) June 19, 2020

La catena Cinemark, invece, ha per ora mantenuto una politica secondo cui ai clienti viene solo “consigliato” di indossare la mascherina:

We are taking every precaution to ensure your safety, and we're asking our guests to do the same. Please help us by considering the following. For more information visit: https://t.co/thwHvOXFgw pic.twitter.com/gw5IAUNr2k — Cinemark Theatres (@Cinemark) June 19, 2020

In Italia, lo ricordiamo, le misure attuali (valide fino al 31 luglio) prevedono che i clienti debbano indossare la mascherina ovunque tranne che seduti al posto in sala.