Secondo quanto riportato da Deadline sarebbe entrato a far parte del cast di, thriller indipendente scritto e diretto da

McDonough, che sarà anche il produttore esecutivo del progetto, affiancherà nel cast anche Dash Melrose (Little Fires Everywhere), Michael Cudlitz (The Walking Dead), Dominic Scott Kay (Pirati dei Caraibi), Jason Douglas (The Walking Dead), Allie DeBerry (A.N.T. Farm) e Mike Dopud (The Predator).

Il film segue la storia di Motley (Melrose), un uomo la cui vita entra in una spirale senza controllo quando si trova costretto a fuggire dal signore del crimine Jed Haywood (Cudlitz).

Le riprese del lungometraggio sono attualmente in corso in Texas. Robert Johnson, Jason Starne e Austin Williams stanno producendo il film insieme a McDonough e Alex Blackmon.

Di recente abbiamo visto Neal McDonough in progetti televisivi come Yellowstone, Suits, Van Helsing, Altered Carbon, Legends of Tomorrow e Project Blue Book. Al cinema è apparso invece in Sonic – Il Film, Game Over, Man!, Il superpoliziotto del supermercato 2, Affari di Famiglia e anche in Captain America – Il primo Vendicatore.

