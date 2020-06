Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (Le Ragazze di Wall Street) e(Outlander, Bloodshot) sarebbero entrati a far parte del cast di, commedia romantica che sarà diretta da

Nel cast troviamo anche Freida Pinto, Sope Dirisu e Oliver Jackson-Cohen.

La Wu vestirà i panni di una donna dell’alta società che viene respinta dall’ambito scapolo Mr. Malcolm (Dirisu), solo per una vendetta ai danni di Henry, personaggio che sarà interpretato da Heughan. L’opera è ispirata a un cortometraggio ambientato nel XIX secolo in Inghilterra.

Tra i produttori troviamo Laura Rister, Laura Lewis, Katie Holly e Emma Holly Jones. La Wu e Freida Pinto figureranno anche come produttrici esecutive. La sceneggiatura di Mr. Malcolm’s List è stata firmata da Suzanne Allain.

Di recente abbiamo Constance Wu in al fianco di Jennifer Lopez in Le Ragazze di Wall Street ma anche in Crazy & Rich, Next Gen e in Lego Ninjago: Il film. Sam Heughan è apparso invece al fianco di Vin Diesel nel cinecomic Bloodshot, nella serie tv Outlander, e in altri progetti cinematografici come Il tuo Ex non Muore mai, Heart of Lightness e in When the Starlight Ends.

Cosa ne pensate di questo progetto? Diteci la vostra nei commenti!