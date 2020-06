Anchesi aggiunge alla lista dei registi che furono collegati all’adattamento cinematografico diprima di

Lo ha rivelato in un’intervista a Insider lo stesso Daniels, spiegando che doveva essere il suo secondo film dopo Monster’s Ball, e il suo primo film da regista:

Dovevo dirigere Brokeback Mountain. Molto, molto tempo fa. Doveva essere il mio secondo film dopo Monster’s Ball [da lui prodotto, ndr]. Era un progetto molto costoso da gestire, semplicemente non era possibile farlo. All’epoca sembrava che nessuno volesse vedere quel film e nessuno volesse farlo.

Quando uscì al cinema non riuscii ad andare a vederlo. Lo vedevo nella mia testa, la sceneggiatura era così potente. Vedevo l’intero film nella mia testa, per quanto era potente quella storia. Quindi quando uscì la pellicola di Ang, non volli vederla. Ero convinto che non gli avrebbe reso giustizia. Avevo una mia idea molto chiara di come avrei diretto la prima scena d’amore tra Jack ed Ennis nella tenda, immaginavo come l’avrei diretta io e non riuscivo a pensare a come un altro regista potesse renderle giustizia. In particolare un regista eterosessuale.

E così finii per vederlo qualcosa come 15 anni dopo… Ang Lee ha fatto un lavoro straordinario. E in effetti è riuscito a realizzare il film in modo che fosse apprezzabile da molti eterosessuali in tutto il mondo. Probabilmente io sarei stato molto più esplicito, mentre lui ha usato un’altra prospettiva, quindi tanto di cappello. Ho avuto modo di dirglielo.