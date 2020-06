Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (Downton Abbey, Harry Potter),faranno parte del cast di, nuovo film di(December Bride, Ordinary Decent Criminal, Into the Storm).

L’opera seguirà un gruppo di donne della classe operaia di Dublino che decidono di andare in pellegrinaggio a Lourdes, in Francia. Il viaggio porterà le donne a riscoprire la loro amicizia e a condividere i propri miracoli.

Jimmy Smallhorne (2by4), Timothy Prager (Silent Witness, Two Thousand Acres of Sky) e Josh Maurer si sono occupati della sceneggiatura del progetto. Le riprese del film dovrebbero iniziare il prossimo aprile.

Chris Curling (Falling, The Bookshop, The Last Station) della Zephyr Films e Maurer (Papillon, The Hoax) insieme a Alixandre Witlin (Howards End, The Last Tycoon) della City Films Entertainment produrranno il film. James Flynn (Vikings, Penny Dreadful, Calvary, Becoming Jane) sarà invece il produttore esecutivo.

Di recente abbiamo visto Maggie Smith nel film di Downton Abbey. Kathy Bates è invece apparsa in Richard Jewell di Clint Eastwood. Mentre Laura Linney è stata avvista ultimamente nella serie Netflix Ozark.

Cosa ne pensate di questo progetto con Maggie Smith, Kathy Bates e Laura Linney ? Diteci la vostra nei commenti!