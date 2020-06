Come annunciato nelle scorse settimane il Comic-Con di San Diego quest’anno si terrà online e si chiamerà più precisamente Comic-Con@Home.

L’evento si terrà in rete e sarà aperto a tutti gratuitamente. Ma cosa vedremo effettivamente? Ebbene di recente Collider ha annunciato che si occuperà di un panel intitolato “Directors on Directing” a cui parteciperanno i registi Robert Rodriguez, Colin Trevorrow e Joseph Kosinski.

Nel panel (già registrato per motivi di tempo) sentiremo Trevorrow discutere di Jurassic World: Dominion (che arriverà nelle sale il prossimo anno). Kosinski si concentrerà invece sull’attesissimo Top Gun: Maverick con Tom Cruise, mentre Rodriguez parlerà del suo film supereroistico realizzato per Netflix intitolato We Can Be Heroes.

“Directors on Directing” è solo uno dei due panel che Collider curerà durante l’evento.

“Per la prima volta in mezzo secolo di storia, siamo felici di accogliere virtualmente chiunque da tutto il mondo,” ha dichiarato il portavoce del SDCC David Glanzer. “Sono tempi difficili a causa del lockdown, ma pensiamo che sia un’opportunità per condividere un po’ di gioia e rafforzare il nostro senso di comunità”.

L’evento si terrà come previsto tra il 22 e il 26 luglio: tutti potranno partecipare, gratuitamente, a Comic-Con@Home, a partire dall’esposizione dell’Exhibit Hall che sarà, ovviamente, virtuale e vedrà la partecipazione degli standisti più famosi con promozioni, speciali e prodotti in edizione limitata realizzati appositamente per l’occasione.

Non mancheranno poi i classici panel esclusivi su fumetti, videogiochi, film e fumetti, oltre a varie attività cui i fan potranno partecipare da casa. Non sono stati ancora annunciati talent, ma chiaramente ci si aspetta qualche nome altisonante.

I fan potranno stampare i badge e indossarli con fierezza, ciononostante la fiera sarà completamente gratuita e non ci saranno limiti di capienza. L’hashtag ufficiale sarà #ComicConAtHome e verrà incluso in tutte le attività

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti!