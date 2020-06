Secondo quanto riportato da Deadline è stato scelto per essere il protagonista di, action movie diretto da, regista con cui l’attore ha già collaborato per Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen e Greenland.

Waugh ha curato la sceneggiatura del progetto insieme all’ex ufficiale dell’intelligence militare Mitchell LaFortune. Nell’opera Butler vestirà i panni di Tom Harris, un agente della CIA sotto copertura che lavora in Medio Oriente. In seguito una fuga di informazioni riservate espone poi pericolosamente la sua missione e rivela la sua identità segreta. Bloccato nel cuore di un territorio ostile, Harris e il suo interprete linguistico dovranno lottare per uscire dal deserto e arrivare in un punto di estrazione a Kandahar, in Afghanistan, sfuggendo alle forze speciali d’élite che li stanno braccando.

Thunder Road (John Wick, Sicario) si occuperà della produzione del lungometraggio.

Abbiamo visto Butler recentemente in Hunter Killer – Caccia negli Abissi, The Vanishing – Il mistero del Faro e in Attacco al Potere 3 – Angel Has Fallen. Prossimamente apparirà invece in pellicole come Greenland, Afterburn e nel sequel di nella Tana dei Lupi.

