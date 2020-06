La morte di avvenuta lunedì all’età di 80 anni , è stata accolta con costernazione da parte dei fan e dei colleghi del regista. Questi ultimi hanno affidato ai social i propri tributi.

Primo tra tutti Jim Carrey, che ha interpretato l’iconico Enigmista in Batman Forever e, successivamente, il protagonista di The Number 23:

Joel Schumacher è morto. Ha visto in me cose più profonde di chiunque altro, e ha vissuto una vita straordinariamente creativa ed eroica. Sono grato di averlo avuto come amico.

Joel Schumacher has passed away. He saw deeper things in me than most and he lived a wonderfully creative and heroic life. I am grateful to have had him as a friend. pic.twitter.com/7kOeJ96rL8

Emmy Rossum, protagonista del Fantasma dell’Opera:

Sono in lacrime dopo aver saputo della morte di Joel Schumacher. Era una forza della natura. Era una persona unica. Creativo. Intenso. Appassionato. Ha avuto un ruolo gigantesco nella mia vita. Non riesco a dire le parole giuste in questo momento.

I am in tears learning of Joel Schumacher's passing. He was a force. He was one of kind. Creative. Intense. Passionate. He played a huge part in the shaping of my life. I don't have the right words right now.

Corey Feldman, tra i protagonisti di Ragazzi Perduti, racconta del tentativo del regista di impedirgli di sprofondare nella dipendenza dalle droghe (attenzione: i post di Feldman sono tutti in maiuscolo e va tenuto presente il linguaggio particolare che utilizza abitualmente l’attore):

Joel era il regista di Ragazzi Perduti, è grazie a lui se i due Corey si sono conosciuti e divennero famosi. Fu una sua idea! È stata la prima persona in assoluto a dire “ho i due Corey nel mio film” al telefono, parlando con un amico mentre mi provavano il look da Edgar Ranocchi per la prima volta. Due settimane dopo avrei incontrato Corey Haim per la prima volta! Anche se Joel era gay, non ebbe nulla a che vedere con la corruzione in cui io e Haim sprofondammo durante le riprese del film. Anzi, non ne aveva proprio idea. Tuttavia percepì la mia sofferenza.

Per questo diventammo così amici. Il primo giorno di riprese un adulto mi diede della cocaina, Joel era sobrio all’epoca e notò immediatamente che ero su di giri. Mi licenziò in tronco. Poi mi chiese dov’erano i miei genitori. Quando gli dissi che non ne avevo idea, si rese conto che non era colpa mia e mi reingaggiò dandomi un avvertimento. Non mi feci più di cocaina fino all’anno successivo. Una volta finito su una brutta strada, Joel mi chiamò a casa sua. Ci incontrammo. Cercò a tutti i costi di impedire che sprofondassi nella dipendenza. Ma non lo ascoltai, avevo 16 anni e finii per attraversare quello che attraversai.

Comunque, Joel mi mandò dei messaggi di sostegno fino alla fine della dua vita, inclusa una email in cui diceva che non poteva partecipare alla premiere del mio documentario [pochi mesi fa]. Ora faccio le mie condoglianze. Joel sei un’anima splendida e mancherai tantissimo.

Per favore prendetevi cura di lui in paradiso. Forse ora potrai iniziare a parlare con Corey Haim di tutte le cose che potremo creare insieme quando ci incontreremo nell’eternità. Dio ti benedica amico mio. La tua arte vivrà per sempre.