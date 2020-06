Secondo quanto riportato da Deadline saranno i protagonisti di, nuovo film che sarà diretto da Aaron Schneider e basato su una sceneggiatura di C. Gaby Mitchell (Blood Diamond).

L’opera seguirà la storia di Pearl (Hathaway), un’abile creatrice di stivali personalizzati che incrocia la sua strada con il cane randagio Bum – doppiato da Murray. Queste due anime indipendenti si troveranno poi a un bivio che cambierà i loro cuori e le loro menti in una maniera inimmaginabile.

“Sono felice di riunirmi nuovamente con i miei collaboratori di Get Low (The Funeral Party) Robert Duvall, Bill Murray e C. Gaby Mitchell, e sono felice ovviamente di poter lavorare anche con Anne Hathaway e Sarah Green. È un progetto molto speciale e sono entusiasta di farne parte”, ha dichiarato Aaron Schneider.

Nel cast troveremo anche Robert Duvall.

Le riprese del lungometraggio avranno luogo a Santa Barbara e nel New Mexico. Gaby Mitchell si occuperà anche della produzione del progetto insieme a Sarah Green.

Recentemente abbiamo visto Anne Hathaway in Cattive Acque e in Attenti a quelle Due. Murray apparirà invece in Ghosbusters: Legacy.

Cosa ne pensate di questo progetto con Bill Murray e Anne Hathaway?