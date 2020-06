Collider ha svelato il secondo panel di cui si occuperà per il Comic-Con di San Diego quest’anno si terrà online e si chiamerà più precisamente Comic-Con@Home.

IL sito si occuperà infatti del panel “Constantine: 15th Anniversary Reunion”, panel dedicato come si evince dal titolo al 15° anniversario di Constantine, cinecomic approdato nelle sale nel 2005. Tra gli ospiti dell’evento, che durerà 45 minuti, ci saranno Keanu Reeves (protagonista del film), il regista Francis Lawrence e il produttore Akiva Goldsman.

L’altro panel curato da Collider, ricordiamo, è “Directors on Directing” a cui parteciperanno i registi Robert Rodriguez, Colin Trevorrow e Joseph Kosinski.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale di Constantine:

John Constantine è un investigatore dotato di poteri paranormali che nella vita ha un’unica missione: sconfiggere il male per guadagnarsi il Paradiso e sfuggire così all’Inferno al quale è condannato. Il suo destino è stato segnato molto tempo prima, quando ancora bambino si tolse la vita per sfuggire alle visioni che lo tormentavano e, dagli Inferi, gli fu concesso di continuare a vivere nel mondo degli uomini – una sorta di terra di mezzo tra il regno dei cieli e l’oltretomba – fino al giorno della sua morte. Quando la detective Angela Dodson, della polizia di Los Angeles, gli chiede aiuto per scoprire chi ha ucciso la sua gemella Isabel, morta in circostanze misteriose, i due iniziano a indagare insieme…

“Per la prima volta in mezzo secolo di storia, siamo felici di accogliere virtualmente chiunque da tutto il mondo,” ha dichiarato il portavoce del SDCC David Glanzer. “Sono tempi difficili a causa del lockdown, ma pensiamo che sia un’opportunità per condividere un po’ di gioia e rafforzare il nostro senso di comunità”.

L’evento si terrà come previsto tra il 22 e il 26 luglio: tutti potranno partecipare, gratuitamente, a Comic-Con@Home, a partire dall’esposizione dell’Exhibit Hall che sarà, ovviamente, virtuale e vedrà la partecipazione degli standisti più famosi con promozioni, speciali e prodotti in edizione limitata realizzati appositamente per l’occasione.

Non mancheranno poi i classici panel esclusivi su fumetti, videogiochi, film e fumetti, oltre a varie attività cui i fan potranno partecipare da casa. Non sono stati ancora annunciati talent, ma chiaramente ci si aspetta qualche nome altisonante.

I fan potranno stampare i badge e indossarli con fierezza, ciononostante la fiera sarà completamente gratuita e non ci saranno limiti di capienza. L’hashtag ufficiale sarà #ComicConAtHome e verrà incluso in tutte le attività

