ha presentato oggi il listino del 2020 per il “Ritorno al cinema” svelando le date d’uscita di alcuni titoli attesissimi comedi Gabriele Mainetti ( presentando un trailer di cui vi parliamo qui ) edei fratelli Manetti.

Missing Link della LAIKA arriverà finalmente il 17 settembre con il titolo Mister Link, mentre Unhinged con Russell Crowe sarà nei cinema il 24 settembre con il titolo Il giorno sbagliato.

Ecco il calendario integrale:

15 luglio: Gli anni più belli

11 agosto: The Turning – La casa del male

19 agosto: Volevo nascondermi

17 settembre: Mister Link

17 settembre: Miss Marx

24 settembre: Il giorno sbagliato

1 ottobre: Lacci

8 ottobre: Divorzio a Las Vegas

29 ottobre: Come play – Gioca con me

5 novembre: Il cattivo poeta

26 novembre: Ritorno al crimine

16 dicembre: Freaks Out

31 dicembre: Diabolik

Ed ecco anche l’annuncio con ulteriori film come Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese:

Non ci siamo mai veramente fermati. In questi mesi abbiamo lavorato senza sosta perchè il nostro pubblico potesse avere… Pubblicato da 01Distribution su Mercoledì 24 giugno 2020

Freaks Out era previsto per ottobre, ma come confermato dal regista stesso alcun settimane fa, vista l’emergenza Coronavirus è stato deciso di farlo slittare:

La data del 22 ottobre è saltata. È un film costoso, è impostante che affronti il cinema in un momento felice. Vedremo. A giugno entriamo in sala mix. A settembre sarà pronto.

Freaks Out è scritto dallo stesso Mainetti e da Nicola Guaglianone. Michele Braga e lo stesso Mainetti hanno firmato le musiche.

Il cast comprende Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto e Giancarlo Martini nella parte dei 4 protagonisti e Max Mazzotta, Giorgio Tirabassi e Franz Rogowski come co-protagonisti. Nel cast anche Francesca Anna Bellucci, Michelangelo Dalisi, Eric Godon, Emilio De Marchi, Anna Tenta, Astrid Meloni, Olivier Bony.

Il film è co-prodotto da Goon Films, Lucky Red con Rai Cinema e la belga Gapfinders.

