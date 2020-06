sono stati scelti per entrare nel cast di, il thriller pandemico prodotto dadi cui vi avevamo parlato a maggio

Le riprese verranno effettuate a luglio in una Los Angeles ancora in quarantena e saranno con tutta probabilità le prime a partire nella città californiana durante la pandemia.

Il lungometraggio sarà diretto da Adam Mason (Into the Dark), anche autore dello script insieme a Simon Boyes (Misconduct). La pellicola sarà prodotta dal regista con la Invisible Narratives, etichetta produttiva dell’ex capo della produzione della Paramount Adam Goodman.

L’operazione targata Michael Bay sarà un thriller serrato sulla falsariga di Paranormal Activity e Cloverfield e sarà ambientato fra due anni: la storia ha inizio in un mondo in cui la pandemia non è ancora terminata, i lockdown sono stati ripristinati e la situazione è diventata anche più grave di oggi perché il virus continua a mutare.

Secondo l’Hollywood Reporter:

Al centro del film la storia d’amore tra un corriere di nome Nico, che ha una rara immunità, e Sara, una giovane artista. Per stare con la ragazza che ama, il nostro eroe dovrà affrontare la legge marziale, vigilanti assassini e una famiglia potente guidata da una matriarca (interpretata da Moore) che non si fermerà davanti a nulla per proteggere la sua famiglia e il suo stile di vita.

Stando alle informazioni trapelate il mese scorso, il film sarà girato con grande cautela: non ci saranno mai più persone in una stessa stanza e le regole sul distanziamento sociale verranno seguite in maniera rigida. Le scene saranno realizzate solo dopo che la troupe avrà allestito i set e non ci saranno situazioni in cui gli attori interagiranno faccia a faccia.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto targato Michael Bay? Ditecelo nei commenti!