In occasione dei dieci anni di, il cult di Edgar Wright tanto amato dai fan del filmmaker quanto sfortunato al botteghino, Entertainment Weekly ha pubblicato un corposo approfondimento sulla pellicola.

Approfondimento in cui lo stesso Edgar Wright racconta un aneddoto inedito sulla “faida” social avuta con il creatore de I Griffin e American Dad Seth MacFarlane.

Scott Pilgrim avrebbe esordito in sala nello stesso fine settimana de I Mercenari e Mangia Prega Ama. Ricordo di aver ricevuto una email da Marc Platt, uno dei produttori del film che, di venerdì, chiedeva alla Universal di sforzarsi di più nelle spese per il film perché le previsioni erano disastrose. Ingenuamente pensai “Ma è solo venerdì, come possono sapere che sarà un fallimento?”. Ma lo sapevano. E infatti aprì in quinta posizione. Ed è a questo punto che tutto si trasforma in battuta. Seth MacFarlane non mi è mai piaciuto perché quel week end twittò “Scott Pilgrim 0 – Il Mondo 2”. Pensai “Ma vaffan*ulo!”. Poi rimasi in paziente attesa fino all’uscita di “8 Milioni di Modi per Morire nel West” o come diamine si chiamava quel film [era Un Milione di Modi per Morire nel West, ndr.] e mi sono sfregato le mani con gioia. Ma non twittai nulla perché non sono un vero e proprio mostro [ridendo, ndr.]