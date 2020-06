Dopo gli slittamenti di Mulan , ecco che a ruota gli studi hanno deciso di rivedere il calendario d’uscita di alcuni dei loro film.

Partiamo con Il giorno sbagliato (Unhinged) con Russell Crowe che doveva aprire la nuova stagione cinematografica statunitense a inizio a luglio e invece adesso uscirà il 31 luglio, accaparrandosi il posto vacante lasciato dal film di Nolan. Il film è diretto da Derrick Borte (American Dreamer), mentre nel cast ci sono anche Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson e Austin P. McKenzie.

Tocca poi a Bill & Ted Face the Music, il nuovo film con Keanu Reeves e Alex Winter in cui riprenderanno rispettivamente i ruoli di Ted Theodore Logan e Bill S. Preston Esq. Alla luce dello slittamento di Tenet, la pellicola adesso uscirà il 28 agosto, lo stesso giorno d’uscita di The New Mutants.

Infine, Without Remorse, il nuovo film di Stefano Sollima con Michael B. Jordan inizialmente programmato per il 2 ottobre 2020, ha lasciato il posto a Wonder Woman 1984, slittando al 26 febbraio 2021.

Diretto da Stefano Sollima (Soldado, Suburra), il lungometraggio è basato su una sceneggiatura di Taylor Sheridan (Sicario) ed è tratto dal romanzo di Tom Clancy “Senza rimorso”.

