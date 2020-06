Secondo quanto riportato da Variety sono entrati nel cast di, commedia scritta e diretta da(A Short History of Decay).

Il film è ambientato in un piccolo college che cerca di fare il salto all’interno del monto letterario, e crede di avere la sua opportunità con Shriver, un famoso e schivo scrittore che vive nell’ombra da 20 anni. Ma la persona da loro individuata è uno Shriver diverso: si tratta di uno sfortunato tuttofare che non ha mai letto un libro in vita sua e che ha difficoltà nel distinguere la fantasia dalla realtà. Senza nulla da perdere questo Shriver accetta l’invito per partecipare al festival letterario del college. Poi, tuttavia, il “vero” scrittore farà la sua apparizione.

Il resto del cast è composto anche da Jimmi Simpson, Zach Braff, Mark Boone, Jr. e Aja Naomi King.

Le riprese di Shriver sono state interrotte a causa della pandemia globale ma presto riprenderanno. Tra i produttori trovciamo Jina Panebianco e Michael J. Reiser della CaliWood Pictures insieme a Robert Ogden Barnum, Byron Wetzel, Lucas Jarach e Josh Kesselman. Wesley R. Sierk, III, John D. Straley e Joseph Panebianco saranno invece i produttori esecutivi.

