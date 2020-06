Secondo quanto riportato da Variety , regista di amati film animati come Il Re Leone, Mr. Peabody & Sherman ma anche di Stuart Little e Stuart Little 2, è stato scelto per dirigere l’adattamento cinematografico animato di

Scritta e illustrata da Alex T. Smith l’opera “How Winston Delivered Christmas” segue la storia di un topolino coraggioso che trova una lettera destinata a Babbo Natale che è stata smarrita durante il suo tragitto. Quindi il piccolo topino, senza perdere tempo, decide di consegnare lui stesso la lettera per il giorno di Natale.

Pubblicato per la prima volta nel 2018 il libro ha venduto più di 72.000 copie in tutto il mondo.

“Alex ha tirato fuori un delizioso cast di personaggi per questa storia classica e senza tempo che trasuda magia natalizia e commovente avventura”, ha dichiarato il regista riguardo il progetto.

Tra i progetti cinematografici curati da Minkoff troviamo Il Re Leone, Mr. Peabody & Sherman, La Casa dei Fantasmi, Stuart Little – Un Topolino in Gamba, Stuart Little 2, Le Regole della Truffa e Il Regno Proibito.

Cosa ne pensate di questo progetto di Rob Minkoff? Diteci la vostra nei commenti!