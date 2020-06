La creazione di Kevin Eastman-Peter Laird, fin dall’uscita del primo film nel 1990, ha generato incassi per 1.15 miliardi di dollari con sei film, quelli degli anni novanta, Tartarughe Ninja alla riscossa, Tartarughe Ninja II – Il segreto di Ooze e Tartarughe Ninja III, TMNT, il film d’animazione del 2007 diretto da Kevin Munroe, e i due reboot prodotti da Michael Bay, Tartarughe Ninja e Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra.

Brian Robbins, Presidente della sezione Kids & Family di ViacomCBS, spiega:

Aggiungere il genio di Seth, Evan e James all’umorismo e azione che costituiscono parte integrante del franchise di Teenage Mutant Ninja Turtles porterà questa proprietà intellettuale a una re-invenzione che la condurrà a un nuovo livello. Non vedo l’ora di scoprire cosa faranno, so che Ramsey Naito e la sua squadra sono eccitatissimi al pensiero di lavorare con il Nick Animation Studio in questo che sarà il loro primo film in CG destinato al grande schermo.