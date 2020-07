Alla luce del nuovo, la versione virtuale del Comic-Con di San Diego, Sideshow Collectibles – presenza fissa alla celebre fiera americana – ha annunciato per l’occasione la

Si tratterà di una mostra virtuale di tutti gli oggetti e le riproduzioni da collezione come quelle di Alien apparse nel corso dell’edizione del 2017 e come quelle dei supereroi Marvel e DC targate Hot Toys di cui vi abbiamo parlato più volte. Gli stand saranno fisici e ricostruiti in un ambiente chiuso in totale sicurezza, mentre il pubblico potrà accedervi registrandosi al sito apposito.

L’appuntamento è fissato dal 20 al 26 luglio, negli stessi giorni dell’edizione 2020 del Comic-Con di San Diego.

Per quanto riguarda Comic-Con@Home, ricordiamo che l’evento si terrà come previsto tra il 22 e il 26 luglio: tutti potranno partecipare, gratuitamente, a partire dall’esposizione dell’Exhibit Hall che sarà, ovviamente, virtuale e vedrà la partecipazione degli standisti più famosi con promozioni, speciali e prodotti in edizione limitata realizzati appositamente per l’occasione.

Non mancheranno poi i classici panel esclusivi su fumetti, videogiochi, film e fumetti, oltre a varie attività cui i fan potranno partecipare da casa. Non sono stati ancora annunciati talent, ma chiaramente ci si aspetta qualche nome altisonante.

I fan potranno stampare i badge e indossarli con fierezza, ciononostante la fiera sarà completamente gratuita e non ci saranno limiti di capienza. L’hashtag ufficiale sarà #ComicConAtHome e verrà incluso in tutte le attività. Presto verranno diffusi i dettagli sui vari panel ed eventi.