La A24 ha annunciato l’arrivo di una nuova edizione da collezione della Director’s Cut di, nuovo film horror di(Hereditary – Le Radici del Male).

Questa nuova edizione di Midsommar, oltre a proporre i ben noti 30 minuti di girato aggiuntivo che portano la durata della pellicola dai 147 minuti della versione cinematografica a 171 minuti, è disponibile in Blu-ray e 4k (che al momento risulta però sold-out) con una sovracopertina in tessuto “giallo Hårga” accompagnato da un libretto di 62 pagine con gli artwork originali di Ragnar Persson e un’introduzione curata da Martin Scorsese.

Ecco, a seguire, alcune foto:

Midsommar

Midsommar



Ecco le informazioni su Midsommar – Il Villaggio dei Dannati:

Il regista di Hereditary – Le radici del male, ci porta in un piccolo villaggio della Svezia dove ogni novant’anni in piena estate si svolge un leggendario Festival. Ma per un gruppo di amici, quella che doveva essere una vacanza idilliaca, si trasforma ben presto in un incubo terrificante.

Nel Cast di Midsommar – Il Villaggio dei Dannati troviamo Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter, Vilhem Blomgren, William Jackson Harper, Ellora Torchia e Archie Madekwe.

Il film è uscito il 25 luglio 2019 nelle nostre sale.

Cosa ne pensate di questa nuova edizione da collezione di di Midsommar – Il Villaggio dei Dannati, il nuovo film horror di Ari Aster? Diteci la vostra nei commenti in calce a questo articolo!