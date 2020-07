Era il 20 maggio quando abbiamo appreso cheera pronto a rimettersi al lavoro producendo Songbird, un thriller pandemico che prevedeva di adottare un approccio insolito alle riprese che verranno effettuate in una Los Angeles ancora in lockdown.

Con l’aumento esponenziale dei casi in California e il nuovo lockdown annunciato dal Governatore dello Stato, appare ormai chiaro che la ripartenza per Hollywood non sarà semplice. Ed è proprio in questo contesto che la SAG-AFTRA (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists), il sindacato degli attori, ha diramato un ordine in cui comunica ai suoi associati di non lavorare alla pellicola in questione.

Bloccando, di fatto, la lavorazione di Songbird.

Nella nota del sindacato leggiamo:

Allo stato attuale delle cose, i membri della SAG-AFTRA sono stati istruiti circa la sospensione di ogni attività relativa a questa produzione fino a ulteriori aggiornamenti. Nota bene: accettare lavoro o fornire servizi per Songbird può essere considerata una violazione della Global Rule One. Tale violazione potrebbe comportare un’azione disciplinare in accordo con la costituzione della SAG-AFTRA.

Circa la pellicola prodotta da Michael Bay, un portavoce del sindacato aggiunge:

I produttori non sono stati trasparenti circa i protocolli di sicurezza che intendono adottare, una questione che, ovviamente, non intendiamo sottovalutare. Inoltre, come segnalato nell’ordine di non-lavoro, i produttori non sono ancora diventati firmatari del nostro accordo. Non abbiamo ulteriori commenti in merito.

La notizia sul casting di Songbird è arrivata circa una settimana fa. Demi Moore, Craig Robinson, Paul Walter Hauser e Peter Stormare sono stati scelti per entrare nel cast del thriller pandemico prodotto da Michael Bay.

Questa la sinossi preliminare:

Al centro del film la storia d’amore tra un corriere di nome Nico, che ha una rara immunità, e Sara, una giovane artista. Per stare con la ragazza che ama, il nostro eroe dovrà affrontare la legge marziale, vigilanti assassini e una famiglia potente guidata da una matriarca (interpretata da Moore) che non si fermerà davanti a nulla per proteggere la sua famiglia e il suo stile di vita.

Vi terremo aggiornati sull’evolversi della situazione.