In occasione del 35° anniversario di, l’immortale film di Robert Zemeckis, laha messo in commercio una nuova edizione della colonna sonora in vinile.

La particolarità di questa edizione? Il fatto che riutilizzi delle opere scartate e disegnate dal leggendario illustratore Drew Struzan, come spiega la descrizione ufficiale sul sito:

Per celebrare il 35° anniversario del film, Mondo ha stretto un accordo con il leggendario artista di locandine Drew Struzan, che realizzò il poster cinematografico originale, per creare una confezione tutta nuova di questa riedizione. Con illustrazioni e un poster scartato per il del 1985, qusta riedizione in vinile è stata rimasterizzata e stampata su un vinile di 180 grammi.