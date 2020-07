Come vi avevamo precedentemente comunicato in questo articolo, l’atteso film diretto dacon– è stato posticipato come data d’uscita dal 25 settembre 2020 alnel suo numero di prossima uscita dedicato alle anteprime dei grandi film del prossimo anno – ha pubblicato una nuova foto promozionale dal film che potete ammirare di seguito:

Nell’articolo anche alcune dichiarazioni di Edgar Wright sul film:

Lo sento molto diverso da tutti i miei altri film. Ma al tempo stesso mi sono sempre piaciuti questi film, che partono in un modo e lentamente cambiano diventando qualcos’altro, molti dei miei film sono così. Last Night in Soho parte con un’accezione particolarmente psicologica ma poi lentamente inizia a diventare più intenso man mano che va avanti. Mi piace cercare di arrivare a fare film in generi che non ho ancora esplorato e, in questo caso, c’è un particolare genere di horror psicologico degli anni ’60 e ’70 che ha un tocco quasi lirico. Ed è proprio quello il linguaggio visivo che sto cercando di usare.

Cosa ne pensate di Last Night in Soho? Vi incuriosisce questo nuovo progetto di Edgar Wright? Diteci la vostra nei commenti!

Intanto vi ricordiamo che la sceneggiatura è scritta dal regista assieme a Krysty Wilson-Cairns.

Tra le ispirazioni per il progetto Wright ha menzionato A Venezia… un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg e Repulsion di Roman Polanski.

Le riprese del film sono iniziate a fine maggio 2019 e terminate a settembre, quindi ci vediamo in sala il 23 aprile 2021!

Fonte: Empire