Dopo avervi raccontato degli ostacoli affrontati dasul set di, oggi tocca alle parole dell’attrice sulla decisione di rifiutare un ruolo in

La confessione è avvenuta sulle pagine di Vulture:

Ho deciso di non partecipare a uno dei film più grossi che mi siano mai stati proposti perché una volta il regista mi disse: “Non vedo l’ora. Nella prima inquadratura sembrerà di vedere delle strisce gialle su una strada, poi l’inquadratura si allarga e ti rendi conto che sono cuciture, perché i jeans saranno così aderenti al tuo culo da farlo sembrare asfalto. Risposi: “Oh, non credo che prenderemo questa strada”.

Subito dopo l’attrice fece due chiacchiere con Amy Pascal, alla guida dello studio, che le propose un ruolo stereotipato:

La incontrai e mi disse: “Guarda, non voglio fare la politicamente scorretta, ma per come è scritto il personaggio e con te nei suoi panni, dobbiamo assicurarci che sia credibile”. Io le chiesi: “Cosa intendi? Quali cambiamenti faresti?” e lei: “Beh, insomma, il personaggio, per come è scritto, è andato all’università, ha studiato”. Io risposi: “Anche io. Sono andata a Cambridge”. E lei: “Sì, ma tu sei diversa”. Poi propose: “Magari si potrebbe fare una scena in cui sei in un bar, salti su un tavolo e inizi ad agitare il culo”.

Sciorinava questi stereotipi su come poter sembrare più convincente come personaggio nero. Ogni volta che proponeva qualcosa rispondevo: “Nah, non lo farei”. E lei: “Ma sì, tu sei diversa. Tu sei diversa”. Ecco Amy Pascal.