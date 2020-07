Secondo quanto riportato da Deadline la Peace River Productions produrrà prossimamente, progetto che verrà scritto e diretto da(Running with the Devil).

Il film si basa sulla vera storia del paladino dei diritti civili Robert F. Williams e sulle sue leggendari battaglie avvenute a Monroe, Carolina del Nord contro il KKK, funzionari locali, statali e federali. Nel progetto vedremo anche il suo esilio forzato a Cuba, dove ha continuato a ispirare il movimento per i diritti civili con un suo programma su una rete radiofonica, programma andato in onda fino a quando il suo segnale non fu bloccato dal Governo degli Stati Uniti. L’uomo ha narrato tutta la sua esperienza nel campo del razzismo nel libro Negroes with Guns pubblicato nel 1962.

Barry Pepper (che produrrà il progetto con la Peace River Productions) avrà probabilmente anche un ruolo secondario nel lungometraggio.

Tra i lavori di Jason Cabell come regista e sceneggiatore troviamo i due lungometraggi Running with the Devil (2019) e Smoke Filled Lungs (2016).

Barry Pepper è apparso invece come attore in film come The Painted Bird, Crawl – Intrappolati, Maze Runner – La rivelazione, Raccolto amaro, Monster Trucks, Maze Runner – La fuga, La regola del gioco, The Lone Ranger, Snitch – L’infiltrato, Broken City Il Grinta (2010), Flags of Our Fathers,Il ritorno di Mr. Ripley, Le Tre Sepolture, Il Miglio Verde, La 25ª ora, We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo, Salvate il soldato Ryan e Nemico Pubblico.

Cosa ne pensate di Negroes With Guns? Diteci la vostra nei commenti!