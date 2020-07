In rete è approdato un nuovo poster di, il film d’azione diretto da Tate Taylor ( La ragazza del treno ) con Jessica Chastain, Colin Farrell, John Malkovich, Common e Ioan Gruffud.

La pellicola sarà nei cinema statunitensi il 25 settembre 2020.

Potete vedere il poster qua sotto:

Qui di seguito vi riportiamo la breve sinossi:

Ava è una spietata assassina che lavora per un’organizzazione di operazioni clandestine e che viaggia per il mondo specializzandosi in colpi di alto calibro. Quando un impiego va per il verso sbagliato, viene costretta a lottare per la sopravvivenza.

Ricordiamo che Jessica Chastain, oltre che in Ava, reciterà accanto a Ralph Fiennes in The Forgiven, adattamento cinematografico del romanzo di Lawrence Osborne.

John Michael McDonagh dirigerà il film che racconterà la storia dell’impatto di un tragico incidente sulla vita di una coppia inglese, impegnata in un fine settimana di festeggiamenti in una villa nel deserto in Marocco.

Dopo averla vista in It: Capitolo 2, rivedremo l’attrice in 355 di Simon Kinberg accanto a Lupita Nyong’o, Sebastian Stan, Diane Kruger, Penelope Cruz e Bingbing Fan, ma anche in The Eyes of Tammy Faye con Vincent D’Onofrio, Andrew Garfield e Cherry Jones.

FONTE: Impawards