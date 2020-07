Oggi, 13 luglio,compie 80 anni. E come starà festeggiando l’attore? Proseguendo nella lettura quotidiana dei sonetti di Shakespeare , ovviamente, che ha iniziato in occasione del lockdown. Ieri sera ha declamato proprio l’ottantesimo sonetto:

In un lungo articolo sul Guardian, il suo migliore amico Sir Ian McKellen gli ha reso omaggio raccontando un segreto… inconfessabile, e cioè che gli aveva sconsigliato di accettare la parte di Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation:

Ha da tempo perdonato il mio consiglio di non mettere a repentaglio una carriera affermata come attore sul palco del teatro inglese rischiando tutto per un futuro incerto in Star Trek. Come ottenne quel lavoro è un esempio lampante di come la fortuna sia una signora, e sarà un capitolo centrale nelle memorie che deve assolutamente scrivere. Ha così tante cose da raccontare. Non solo il glamour e il duro lavoro, ma le sue idee politiche e il suo coinvolgimento in opere benefiche. Ottant’anni, ovviamente, è un grande traguardo ma ha raggiunto così tanti obiettivi nella sua carriera da Huddersfield a Stratford a West End, Hollywood, Broadway e oltre, e sono sicuro che non stia assolutamente pensando a ritirarsi dalle scene.

Ricordiamo che Patrick Stewart interpretò Picard in sette stagioni della serie, in quattro film e ora nella serie CBS All Access Star Trek: Picard, da poco rinnovata per una seconda stagione.

Celebriamo anche noi gli 80 anni del grande attore riproponendovi i video della sua partecipazione all’edizione 2019 di Lucca Comics & Games: