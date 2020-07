Si è parlato più volte in passato di un rifacimento di, il cult del 1987 diretto da Emile Ardolino e interpretato dal compiantoe da

La pellicola originale a fronte di un costo di soli 6 milioni di dollari riuscì a generare un giro d’affari da 213,95 milioni, senza contare il successo in home video e anche agli Oscar, durante i quali (I’ve Had) The Time of My Life vinse come miglior canzone.

Oggi Variety riporta che a distanza di più di 30 anni qualcosa potrebbe esser tornato a bollire in pentola. il giornale sostiene che Jennifer Grey avrebbe stretto un accordo con la Lionsgate per un “film sul ballo senza titolo” in cui avrà un ruolo e di cui sarà produttrice esecutiva.

La Lionsgate (che ha diritti di Dirty Dancing) non ha voluto commentare la notizia, ma stando a Variety la storia sarà ambientata negli anni ’90, quindi circa 30 anni dopo rispetto agli eventi raccontati dal primo film, ambientato nel 1963.

La sceneggiatura sarà firmata da Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, autori di “A un metro da te” e “La Llorona – Le lacrime del male“.

Uscito nel 1987, il film originale con Patrick Swayze e Jennifer Grey si rivelò un grandissimo successo in tutto il mondo, diventando un vero e proprio cult.