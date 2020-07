Ottime notizie per, il nuovo film scritto e interpretato da, che fino a qualche mese fa doveva uscire al cinema ma che dopo lo scoppio dell’emergenza Coronavirus è stato comprato da Apple TV+ per 70 milioni di dollari e che ha fatto il suo debutto direttamente in streaming venerdì scorso ( qui la recensione ).

Fonti di Deadline sostengono che la pellicola ha battuto ogni esordio sulla piattaforma diventando il prodotto più fruito nel fine settimana di lancio. Lo studio non ha voluto diffondere cifre, ma il film ha battuto gli altri successi registrati dal colosso nei giorni d’esordio come The Morning Show con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon e In difesa di Jacob con Chris Evans.

Non è tutto: gli spettatori di Greyhound: Il nemico invisibile erano per il 30% nuovi iscritti ad Apple TV+, perciò si tratta di un’ottima notizia per lo studio e per Tom Hanks, che qualche giorno fa ha parlato con onestà della decisione di distribuire la pellicola in digitale:

Passare dal cinema allo streaming mi ha spezzato il cuore. Non voglio far arrabbiare i miei capi della Apple, ma c’è proprio una differenza sostanziale nella qualità dell’immagine e del suono.

Hanks è particolarmente legato a questo film, anche perché lo ha prodotto e sceneggiato, dedicandosi all’adattamento del romanzo The Good Shepherd di C.S. Forester per quasi un decennio, e ci teneva molto che venisse visto sul grande schermo.

La pellicola, diretta da Aaron Schneider (Get Low) e ispirata a fatti realmente accaduti, segue un comandante della marina di nome Ernest Krause (Hanks) che viene assegnato al comando di un cacciatorpediniere chiamato Greyhound. L’uomo attraverserà l’Oceano Atlantico braccato dagli U-Boot nazisti. Del cast fanno parte anche Elisabeth Shue (La Battaglia dei Sessi), Rob Morgan (Mudbound), Stephen Graham (Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar), Tom Brittney, Manuel Garcia-Rulfo, Lee Norris e Grayson Russell.

Il progetto è stato prodotto dallo stesso Hanks con la Playtone insieme a Gary Goetzman.

La sinossi recita:

Tom Hanks è un veterano della Marina Militare di lunga data che, in qualità di primo capitano, ha il compito di proteggere un convoglio di 37 navi che trasportano migliaia di soldati e i tanto necessari rifornimenti attraverso le insidiose acque dell’Atlantico durante la Seconda Guerra Mondiale. Per cinque giorni senza copertura aerea, il capitano e la sua piccola forza di tre navi di scorta devono farsi strada attraverso una zona dell’oceano conosciuta come “la Fossa Nera”, combattendo gli U-Boot nazisti e proteggendo le loro preziose navi e i loro soldati. “Greyhound” si ispira agli eventi della Battaglia dell’Atlantico, che si svolse nei primi mesi dell’alleanza dell’America con la Gran Bretagna e le forze alleate. Stephen Graham, Rob Morgan ed Elisabeth Shue sono i protagonisti al fianco di Hanks. “Greyhound” è stato scritto da Tom Hanks, diretto da Aaron Schneider e prodotto da Gary Goetzman.

Greyhound è disponibile su Apple TV+ dal 10 luglio in tutto il mondo.