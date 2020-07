Cheavrà un prequel lo sappiamo già da diversi mesi. Era aprile 2019 quando abbiamo scoperto che la Paramount aveva messo in sviluppo un nuovo film intitolatocon l’intenzione di raccontare i fatti precedenti agli eventi del musical del 1978 con John Travolta e Olivia Newton.

Oggi scopriamo il nome di colui che terrà le redini del progetto. Come riportato in esclusiva da Deadline, si tratta di Brett Haley, qui al suo primo progetto importante dopo una serie di film indipendenti come I’ll See You in My Dreams, The Hero e Hearts Beat Loud.

La Paramount, stando alle fonti del giornale, confida a tal punto nel progetto da sperare che possa dare vita a un nuovo franchise.

Nel film diretto da Randal Kleiser, ricordiamo, Danny e Sandy raccontano ai loro amici di un incontro estivo sulle note della canzone “Summer Night”. La storia del prequel si focalizzerà proprio su questo incontro.

A scrivere la sceneggiatura ci sarà John August, autore dello script di film come Big Fish e La fabbrica di cioccolato e di Aladdin e Scary Stories to Tell in the Dark.

La Temple Hill, casa di produzione dietro Tuo, Simon, i film di Maze Runner e Il primo uomo, produrrà il film con la Picturestart.

Che ne dite dell’idea di un prequel su Grease?