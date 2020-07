Doveva essere la Focus Features a distribuire il nuovo film diancora senza titolo: avrebbe portato la pellicola nei cinema nordamericani, mentre la Universal Pictures si sarebbe occupata dei mercati internazionali, proprio come era successo a Il filo nascosto , candidato a sei premi Oscar.

Adesso, stando a quanto sostenuto dall’Hollywood Reporter, la Focus avrebbe deciso di rinunciare al progetto per “questioni di budget” lasciando posto alla MGM, ora in trattative per accaparrarsi il film. Non sono chiari per il momento i dettagli né a quanto dovrebbe ammontare il budget.

Il film è ancora avvolto nel mistero: sappiamo solo che sarà ambientato negli anni settanta, in un liceo della San Fernando Valley, e sarà incentrato su uno studente che è anche un giovane attore di successo. Sappiamo poi che si intrecceranno numerose storie parallele. Sarà la quarta volta che Anderson gira nella San Fernando Valley, dopo Boogie Nights, Magnolia e Ubriaco d’amore, e stavolta otterrà 2.5 milioni di dollari in sgravi fiscali.

A produrre il film vi saranno JoAnne Sellar e Daniel Lupi, insieme allo stesso Anderson.

Le riprese dovevano iniziare in California tra la primavera e l’estate, ma ovviamente a causa della pandemia è tutto slittato. Prossimamente verranno annunciati i membri del cast e altri dettagli.

Quanto attendete il film di Paul Thomas Anderson? Ditecelo nei commenti!