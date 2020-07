A dare la triste notizia è Antonio Genna, il responsabile della più grande risorsa sul mondo del doppiaggio:è scomparso questa notte per un infarto all’età di 59 anni.

Fratello dell’attrice Francesca Draghetti, Roberto Draghetti era nato a Roma il 24 agosto 1960: tra poche settimane avrebbe compiuto 60 anni.

Tra gli attori che più ha doppiato nella sua lunga carriera in prima linea c’è Jamie Foxx a cui ha prestato la voce per progetti come “Alì” (Drew “Bundini”), “Collateral” (Max), “Stealth – Arma suprema” (Henry Purcell), “Jarhead” (Serg.Magg. Sykes), “Miami Vice” (Det. Ricardo “Rico” Tubbs), “Dreamgirls” (Curtis Taylor Jr.), “The Kingdom” (Ronald Fluery), “Il solista” (Nathaniel Ayers), “Giustizia privata” (Nick Rice), “Parto col folle” (Darryl), “Come ammazzare il capo… e vivere felici” e “Come ammazzare il capo 2” (Dean “Fottimadre” Jones), “Sleepless – Il giustiziere” (Vincent Downs).

Accanto a lui ha doppiato anche Terry Crews, Idris Elba, Djimon Hounsou, Noah Emmerich, Josh Brolin, Tyler Perry, Ray Stevenson, Mickey Rourke, Bobby Cannavale e anche Dwayne Johnson.

Ha inoltre prestato la voce a personaggi in un mucchio di film d’animazione come Pocahontas, Il gobbo di Notre Dame, A Bug’s Life – Megaminimondo, Alla ricerca di Nemo, Madagascar, Dragon Trainer e One Piece: Stampede – Il film, oltre ad essere stato Tony Ciccione nei Simpson.

Trovate tutto il resoconto della sua carriera tanto prolifica qui sul sito di Antonio Genna.

L’ultimo trailer di Project Power con Jamie Foxx era stato doppiato proprio da Draghetti:

Foto copertina: Maurizio Pittiglio